الرئيس مون يأمل في أن تواصل الحكومة القادمة مشروعات الصفقة الجديدة

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أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن أمله في أن تواصل الحكومة القادمة رؤيته المميزة المعروفة باسم "الصفقة الكورية الجديدة".وفي اجتماع مع الوزراء والشركات الخاصة المشاركة في مشروعات الصفقة الجديدة، وصف "مون" أمس الخميس الصفقة الكورية الجديدة بأنها مستقبل كوريا، وأكد أنها تمثل استراتيجية لكي تصبح كوريا دولة رائدة عالميا، كما أعرب عن رغبته في أن تحافظ الإدارة القادمة على الهدف الحالي للمبادرة، حتى وإن تم تغيير اسمها.وأشار الرئيس إلى أن مشروعات الصفقة الجديدة قد أسفرت بالفعل عن نتائج ملموسة في مجالات مختلفة خلال مدة قصيرة، كما أشار إلى أنها تلقت ردود فعل إيجابية من المجتمع الدولي باعتبارها استراتيجية تنمية وطنية رئيسية في عصر الثورة الصناعية الرابعة والحياد الكربوني.وكان "مون" قد أطلق مبادرة الصفقة الكورية الجديدة في عام 2020 وسط جائحة كورونا، ساعيا إلى خلق فرص عمل وقيادة الصناعات الرقمية والخضراء العالمية في حقبة ما بعد انتهاء جائحة كورونا.