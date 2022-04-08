سيول تدرس التصويت في الأمم المتحدة على طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها تدرس موقفها قبل التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وذلك بسبب غزوها لأوكرانيا.وأدلى مسؤول في وزارة الخارجية بهذه التصريحات أمس الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت كوريا الجنوبية ستدعم قرار عزل روسيا من هيئة حقوق الإنسان الرئيسية التابعة للأمم المتحدة.وأشار المسؤول إلى أن الحكومة أعربت عن مخاوفها يوم الثلاثاء بشأن ما تردد عن وجود علامات على قيام القوات الروسية بقتل العديد من المدنيين في أوكرانيا، وشدد على أن ارتكاب مذبحة بحق المدنيين في زمن الحرب هو انتهاك واضح للقانون الدولي.وأضاف المسؤول أنه انطلاقا من هذا المبدأ الأساسي فإن الحكومة تدرس موقفها بعناية وجدية.وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مدنيين في بلدة "بوتشا". ويمكن لأغلبية ثلثي الدول الأعضاء صاحبة الحق في التصويت، والبالغ عددها 139 دولة، إقالة روسيا من المجلس، ولا يُحتسب الامتناع عن التصويت.ويذكر أنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يدينان روسيا، وقد صوت ما لا يقل عن 140 دولة عضوا لصالحهما.