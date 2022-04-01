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الدولية

المرشح لمنصب السفير الأمريكي في سيول يصف كوريا الشمالية بأنها نظام مارق

Write: 2022-04-08 10:29:34Update: 2022-04-08 11:27:41

المرشح لمنصب السفير الأمريكي في سيول يصف كوريا الشمالية بأنها نظام مارق

Photo : YONHAP News

قال "فيليب غولدبيرغ" المرشح لمنصب السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية أمس الخميس إن نزع السلاح النووي بالكامل وعلى نحو يقبل التحقق منه ولا رجعة فيه، يتناسب مع أهداف عدم الانتشار النووي.
جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، حيث وصف المرشح كوريا الشمالية بأنها "نظام مارق"، وقال إنه على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك الهدف فإنه يتوافق جيدا مع أهداف عدم الانتشار. كما قال إن نزع السلاح النووي بالكامل يتوافق أيضا مع سياسة الردع الأمريكية، فضلا عن الالتزام ببناء وتوسيع وتعميق تحالفها مع كوريا الجنوبية.
وشدد "غولدبيرغ" على أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها للدفاع ضد النظام المارق لكوريا الشمالية، التي تنتهز كل فرصة لانتهاك قرارات الأمم المتحدة والتزاماتها والاتفاقيات الدولية.
يُذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سعتا عمليا إلى تحقيق نزع السلاح النووي بالكامل وعلى نحو قابل للتحقق ولا رجعة فيه، لكنهما امتنعتا من استخدام ذلك المصطلح لتجنب احتجاجات بيونغ يانغ.

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