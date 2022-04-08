تحطم مروحية تابعة للشرطة البحرية في المياه قبالة جزيرة مارا

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تحطمت مروحية تابعة للشرطة البحرية الكورية وعلى متنها طاقم مكون من أربعة أفراد في المياه قباله جزيرة "مارا" فجر اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخصين، وما زال أحد أفراد الطاقم في عداد المفقودين.ووفقا لقوات حرس السواحل الكورية اليوم الجمعة، تحطمت مروحية من طراز "إس-92" تابعة للمقر الإقليمي الجنوبي لقوات حرس السواحل، في الساعة 1:32 صباحا في المياه الواقعة على بعد 321 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من جزيرة "مارا" التي تقع على بعد 8 كيلومترات إلى الجنوب من جزيرة جيجو.وقد قُتل اثنان من أفراد الطاقم الأربعة، بينما أنقذت سفينة دورية قريبة قائد المروحية وسيتم نقله إلى مستشفى في جيجو، ولا يزال الشخص الرابع مفقودا.وقد تحطمت المروحية المنكوبة بعد وقت قصير من إقلاعها بعد إنزال 6 من مسؤولي البحث على متن سفينة دورية كانت متوجهة إلى المياه التايوانية للانضمام إلى البحث عن ستة كوريين جنوبيين مفقودين هناك.