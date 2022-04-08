اختفاء سفينة تحمل 6 كوريين جنوبيين في المياه التايوانية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس إن سفينة كانت تقل 6 كوريين جنوبيين فُقدت في المياه قبالة تايوان.وأوضحت الوزارة أنها تلقت إخطارا بأن سلطات البحث البحرية التايوانية استقبلت إشارة استغاثة من سفينة السحب "كيوتو 1" في المياه الواقعة غرب تايوان في حوالي الساعة 9:50 من صباح أمس الخميس، وكان جميع الأشخاص الستة على متن السفينة مواطنين كوريين جنوبيين.وقد اختفت السفينة "كيوتو 1" التي تزن 322 طنا في أثناء سحبها للسفينة "كيوتو 2" وهي في طريقها إلى إندونيسيا من ميناء بوسان في كوريا الجنوبية. وقالت الوزارة إنه تم العثور على السفينة "كيوتو 2"، ولم يتم العثور على "كيوتو 1".وتجري السلطات التايوانية عمليات بحث عن السفينة المفقودة، وتقوم بتعبئة سفن الدورية والمروحيات.وقد أرسلت كوريا الجنوبية سفينة دورية من المتوقع أن تصل إلى موقع الحادث مساء اليوم الجمعة. كما شكلت وزارة الخارجية فريق عمل، وتعهدت ببذل قصارى جهدها لضمان إجراء عمليات بحث وإنقاذ سريعة وشاملة بالتعاون مع السلطات التايوانية.