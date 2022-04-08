كوريا الشمالية والصين تعارضان تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

أعلنت كوريا الشمالية والصين عن معارضتهما لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقد صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس على قرار بمبادرة أمريكية لطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان بسبب الفظائع التي ارتكبتها في أوكرانيا، وصوتت 93 دولة عضوا بالموافقة على القرار مقابل رفض 24 دولة وامتناع 58 دولة عن التصويت.وقبل التصويت، قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" إن بلاده "ترفض الحيل السياسية التي تفتقر إلى الموضوعية والإنصاف والشفافية".وأضاف "كيم" أن كوريا الشمالية قلقة للغاية من أن بعض الدول تسعى إلى المواجهة وعدم الثقة بين الأعضاء بدلا من البحث عن حلول سياسية وسلمية للأزمة الأوكرانية، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة التي اقترحت القرار.كما أعرب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة "تشانغ جون" عن معارضته للقرار، قائلا إن هذه الخطوة المتسرعة ستؤدي إلى تفاقم الانقسام بين الدول الأعضاء وتكثيف المواجهة بين الأطراف المعنية.وبذلك أصبحت روسيا أول عضو دائم في مجلس الأمن يتم تعليقه من هيئة تابعة للأمم المتحدة.