كوريا الجنوبية تفرج عن 7.23 مليون برميل من احتياطيات النفط

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الإفراج عن 7.23 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد، بالإضافة إلى تعهدها السابق بالإفراج عن 4.42 مليون برميل في الشهر الماضي.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الجمعة إنها اتخذت قرارها بالإفراج عن المزيد من النفط بالتشاور مع وكالة الطاقة الدولية.وقد اتخذت الحكومة هذه الخطوة ضمن الجهود العالمية لتخفيض أسعار الطاقة المرتفعة وتخفيف النقص في الإمدادات العالمية، وسط الحرب بين روسيا وأوكرانيا.وفي اجتماع أعضاء مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة الماضي، اقترحت الولايات المتحدة الإفراج الجماعي عن 120 مليون برميل من النفط من احتياطيات الطوارئ للدول الأعضاء.وفي الاجتماع، قال وزير التجارة الكوري الجنوبي "مون سونغ أوك" إن كوريا الجنوبية ستنضم إلى هذا التحرك الجماعي.وسوف تساهم الولايات المتحدة بحوالي نصف الكمية المقترحة، بينما ستفرج اليابان عن 15 مليون برميل.وتعد الكمية التي ستفرج عنها كوريا الجنوبية هي ثالث أكبر كمية من بين 31 دولة عضوا في وكالة الطاقة الدولية.