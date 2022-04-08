كوريا تدرس بشكل إيجابي المشاركة في الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ

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صرح "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية إن الحكومة الكورية تدرس بشكل إيجابي المشاركة في في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والذي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لإطلاقها في العام القادم.وأكد "هونغ" خلال الجولة السادسة من اجتماعات الاستراتيجية الاقتصادية والأمنية الخارجية التي عقدت اليوم الجمعة أن الحكومة الحالية ستتقدم بطلب للانضمام إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للمشاركة العابرة للمحيط الهادئ قبل انتهاء فترة رئاسة الرئيس "مون جيه إين" لتكون الحكومة الجديدة مسؤولة عن إجراء المفاوضات حول انضمام كوريا إلى عضوية الاتفاق.وفيما يخص إغلاق المدن الرئيسية في الصين بسبب كورونا، قال "هونغ" إن تأثيرات هذا الإغلاق على سلاسل التوريد العالمية محدودة حتى الآن، لكنه أضاف أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة استعدادا لمواجهة طول أمد الإغلاق في الصين.وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من عوامل خطر معقدة، مثل تباطؤ النمو وزيادة الضغط التضخمي نتيجة لمشكلة الإمدادات الدولية الناجمة عن جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.