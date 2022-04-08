الحكومة الكورية تتخذ قرارا بشأن تعديل تصنيف الأمراض المعدية قريبا

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قال رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" إن الحكومة ستتخذ قرارا في الوقت المناسب بشأن إجراء تعديل على تصنيف الأمراض المعدية الخاص بمرض كورونا المصنف حاليا على أنه مرض من الدرجة الأولى.وأضاف "كيم" في اجتماع عقد اليوم الجمعة للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الحكومة ستتخذ قرارا بها الشأن قريبا بعد الاستماع إلى آراء مختلفة، ليتم من خلاله إحداث تغيير في وجهات النظر تجاه مرض كورونا وكيفية مكافحته، تماشيا مع التغييرات التي حدثت في أوضاع الحجر الصحي.يشار إلى أن الحكومة الكورية تدرس حاليا إمكانية تخفيض تصنيف مرض كورونا إلى الدرجة الثانية التي تشمل أمراض جدري الماء والحصبة والدرن.وإذا تم خفض تصنيف مرض كورونا إلى الدرجة الثانية فمن المرجح أن يتم تقليل مدة العزل الصحي للمصابين أو إلغاء نظام العزل الصحي بشكل كامل.وقال "كيم" إن اختبارات المستضدات السريعة لكورونا التي يتم إجراؤها مجانا في مواقع الاختبار ومراكز الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد سوف تتوقف اعتبارا من الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن موجة انتشار المتحور "أوميكرون" بدأت تتراجع منذ بداية أبريل الجاري.