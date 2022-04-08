إصابات كورونا في كوريا تتجاوز 200 ألف لليوم الرابع

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تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 200 ألف حالة لليوم الرابع على التوالي ليقترب إجمالي عدد المصابين بالفيروس من 15 مليون شخص، أي حوالي 30% من عدد سكان البلاد.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 205 آلاف و333 حالة، منها 31 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبهذا يكون إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا قد بلغ 14 مليونا و983 ألفا و694 شخصا، ومن المرجح أن يتجاوز العدد 15 مليونا اليوم الجمعة، وذلك بعد 809 أيام من الإبلاغ عن أول حالة إصابة في كوريا الجنوبية يوم العشرين من شهر يناير من عام 2020.وقد انخفض عدد حالات الإصابة اليومية بحوالي 20 ألفا مقارنة باليوم الأسبق، وبمقدار 75 ألفا مقارنة بالأسبوع الماضي، وبـ134 ألفا مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين، مما يشير إلى تراجع واضح في موجة انتشار المتحور "أوميكرون" في البلاد.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 18 ألفا 754 حالة وفاة حتى الآن، بعد زيادة عدد الوفيات بمقدار 373 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.