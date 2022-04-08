الرئيس الكوري المنتخب يبدأ جولة إقليمية الأسبوع القادم

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من المقرر أن يبدأ الرئيس المنتخب "يون صوك يول" جولة إقليمية الأسبوع القادم انطلاقا من مدينة ديغو في مقاطعة شمال كيونغ سانغ.وقالت المتحدثة باسم الرئيس المنتخب "بيه هيون جين" اليوم الجمعة إن جولة "يون" الإقليمية تهدف إلى الاستماع إلى آراء مختلفة طبقات الشعب حول سبل تحقيق التنمية المتوازنة بين أقاليم البلاد، وهو ما تعهد به "يون" خلال حملاته الانتخابية.ويرى المراقبون أن هناك احتمالا لإجراء لقاء يجمع بين الرئيس المنتخب "يون" والرئيسة السابقة "بارك كون هيه" التي تقيم في مقرها الشخصي في مدينة ديغو بعد أن تم الإفراج عنها في نهاية العام الماضي بعفو رئاسي خاص.وأكدت المتحدثة "بيه" أنه يجري حاليا النظر في إمكانية عقد لقاء بين "يون" و"بارك"، ولكن لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.