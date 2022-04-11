قيادة قوات الأمم المتحدة تكشف عن زيارة وزير الدفاع الكوري للمنطقة منزوعة السلاح

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قالت قيادة الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية أمس الأحد إن وزير الدفاع الكوري الجنوبي "صوه أوك" قد زار مؤخرا موقعها العسكري بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين.ونشرت قيادة الأمم المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها أن الوزير "صوه" زار "كامب بونيفاس" الأسبوع الماضي، وقدم عبارات تشجيع للكتيبة الأمنية التابعة لقيادة الأمم المتحدة في المنطقة الأمنية المشتركة. ويذكر أن "كامب بونيفاس"، هو معسكر يقع إلى الجنوب من المنطقة منزوعة السلاح، وهو مقر الكتيبة الأمنية التي تتمثل مهمتها الأساسية في مراقبة وتنفيذ اتفاقية الهدنة لعام 1953 بين الكوريتين.وأضافت قيادة الأمم المتحدة أن "صوه" أشاد بحفاظ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على استعدادهما من أجل السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية مع الالتزام باتفاقية الهدنة.وقد تمت الزيارة يوم الأربعاء الماضي عندما زار الوزير وحدات الجيش في الخطوط الأمامية للتحقق من الاستعداد القتالي.وجاء هذا الكشف المتأخر عن الزيارة من قبل قيادة الأمم المتحدة في أعقاب سلسلة إطلاقات كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مؤخرا.