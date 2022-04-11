كوريا الجنوبية تطلق أول قمر استطلاع محلي في عام 2023

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من المنتظر أن تطلق كوريا الجنوبية أول قمر اصطناعي محلي للاستطلاع العسكري في العام القادم، على متن صاروخ من شركة "سبيس إكس" الأمريكية للصناعات الجوية والفضائية.ووفقا لوكالة الاستحواذ الدفاعي الكورية أمس الأحد، تخطط السلطات العسكرية لإطلاق خمسة أقمار اصطناعية للاستطلاع في المدار الأرضي، باستخدام صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة الفضاء التجارية الأمريكية.وقد وقعت السلطات الكورية الجنوبية العقود ذات الصلة مع شركة "سبيس إكس" في العام الماضي.وبموجب الاتفاق، سيتم إطلاق خمسة أقمار اصطناعية كورية جنوبية حتى عام 2025، مع تحديد موعد الإطلاق الأول في أواخر عام 2023 من البر الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية.وقد واصلت وكالة التطوير الدفاعي الكورية الجنوبية تنفيذ مشروع تزيد قيمته عن 1,2 تريليون وون، أي حوالي مليار دولار، منذ عام 2017، للحصول على خمسة أقمار اصطناعية للاستطلاع.