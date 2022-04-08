الرئيس الكوري المنتخب يعلن عن تعيين 8 وزراء

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رشح الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب "جو كيونغ هو" لمنصب النائب الأول لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والذي سيتولى أيضا منصب وزير المالية.وأعلن "يون" عن ترشيحاته لثمانية مناصب وزارية، بمن في ذلك "جو"، في الساعة 2 من بعد ظهر أمس الأحد في مؤتمر صحفي عقده في مكتب اللجنة الانتقالية في سيول.وتم اختيار البروفيسور "لي تشانغ يانغ" من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا لقيادة وزارة الصناعة والتجارة والطاقة، بينما تم ترشيح حاكم جيجو السابق "وون هي ريونغ" لمنصب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل.واختار "يون" النائب السابق لرئيس هيئة الأركان المشتركة "لي جونغ سوب" كأول وزير دفاع في حكومته. كما تم ترشيح "لي جونغ هو" رئيس مركز أبحاث أشباه الموصلات في جامعة سيول الوطنية، لمنصب وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجونغ هو يونغ" الرئيس السابق لمستشفى جامعة "كيونغ بوك" الوطنية، كوزير للصحة والرعاية الاجتماعية، و"بارك بو كيون" النائب السابق لرئيس جريدة "جونغ آنغ إيل بو" اليومية والمستشار الخاص لـ"يون"، لمنصب وزير الثقافة والرياضة والسياحة، والنائب البرلماني السابق "كيم هيون صوك" لمنصب وزير الأسرة والمساواة بين الجنسين.