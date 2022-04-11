رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في يانغ كو لليوم الثاني

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استأنف رجال الإطفاء اليوم الاثنين جهودهم لاحتواء الحرائق التي اندلعت أمس في غابات منطقة "يانغ كو" بمقاطعة "كانغ وان".وحشدت السلطات 1300 رجل إطفاء و27 طائرة هليكوبتر في الساعة 6 من صباح اليوم لإخماد الحرائق التي بدأت في منطقة "سونغ تشونغ ري" في "يانغ كو" في حوالي الساعة 3:40 من بعد ظهر أمس الأحد. ووفقا لهيئة الغابات الكورية، يقدر أن 521 هكتارا من الغابات قد احترقت بسبب النيران. وتعادل المناطق المحروقة حوالي 730 مرة مساحة ملعب كرة قدم.وحشدت السلطات حوالي 300 من رجال الإطفاء و15 طائرة هليكوبتر أمس، لكنها واجهت صعوبات في إخماد النيران بسبب الرياح التي بلغت قوتها أكثر من عشرة أمتار في الثانية. وتسببت هذه الحرائق في إجلاء حوالي 50 من السكان المحليين، ولكن لم ترد انباء عن وقوع إصابات.وورد أن الحرائق بدأت عندما كان رجل في الخمسينيات من عمره كان يقوم بحرق أوراق الأشجار المتساقطة هناك.