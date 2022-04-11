يون يزور الرئيسة السابقة بارك في ديغو

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سيزور الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" في مقر إقامتها في مدينة ديغو هذا الأسبوع.وقال المتحدث باسم يون أمس الأحد إن يون سيزور المدينة الجنوبية الشرقية ومقاطعة شمال كيونغ سانغ يومي الاثنين والثلاثاء.وأوضح المتحدث أن يون يقوم بهذه الزيارة للوفاء بالوعد الذي قطعه خلال حملاته الانتخابية بأنه سيزور المنطقة مرة أخرى بعد فوزه بالرئاسة.ويخطط يون لزيارة منزل بارك الجديد في ديغو يوم الغد الثلاثاء.ويذكر أنه في عام 2016، كان يون هو المدعي العام الرئيسي في التحقيقات في فضيحة الفساد التي تورطت فيها بارك والتي أدت إلى عزلها وسجنها، قبل أن تخرج مؤخرا بعفو رئاسي خاص. وهناك تكهنات بأن يون قد يدعو بارك إلى حفل تنصيبه يوم 10 مايو.