استمرار بيع الأجانب للأسهم الكورية للشهر الثالث

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استمر المستثمرون الأجانب في بيع الأسهم في البورصة الكورية بما يزيد عن 4,8 تريليون وون، الشهر الماضي، وذلك في تواصل لعمليات البيع المكثفة للشهر الثالث على التوالي. ووفقا لهيئة الرقابة المالية الكورية اليوم الاثنين، باع المستثمرون الأجانب من الأسهم المحلية بقيمة أربعة تريليونات و860 مليار وون في شهر مارس.وكان صافي عمليات البيع أربعة تريليونات و990 مليار وون في أسهم الشركات المدرجة ضمن مؤشر البورصة الرئيسي "كوسبي" في مارس، لكنهم اشتروا صافي 127 مليار وون من أسهم الشركات المدرجة ضمن مؤشر "كوسداك" للتكنولوجيا العالية.وبدءا من نهاية مارس، وصلت قيمة الأسهم المحلية التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب إلى 725,2 تريليون وون، وهو ما يمثل 27,1% من القيمة السوقية للبورصة الكورية.وبلغت قيمة الأسهم التي يمتلكها المستثمرون من الولايات المتحدة 295,4 تريليون وون، وهو ما يمثل 40,7% من إجمالي قيمة ممتلكات الأجانب من الأسهم الكورية.