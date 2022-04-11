متزلجة المسار القصير تشيه مين جونغ تفوز باللقب العالمي الشامل

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فازت المتزلجة الكورية على المضمار القصير "تشيه مين جونغ" باللقب العالمي الشامل، حيث استعادت هذا اللقب بعد أربع سنوات.واحتلت "تشيه" المركز الأول في نهائيات سباقيْ ألف متر وثلاثة آلاف متر للسيدات يوم أمس الأحد في بطولة الاتحاد الدولي للتزلج للتزلج السريع التي أقيمت في مدينة مونتريال الكندية.وحصلت "تشيه"، التي كانت قد فازت أيضا بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر أول من أمس، على 107 نقاط في المجموع، لتفوز باللقب العام، متغلبة على منافستها الكندية "كيم بوتين".ويعد هذا هو اللقب العالمي الرابع لتشيه، بعد أن فازت به في أعوام 2015 و2016 و2018.كما فازت "تشيه" بالميدالية الذهبية في منافسات التتابع ثلاثة آلاف متر، وهي منافسات غير مدرجة في حسابات النقاط الفردية.