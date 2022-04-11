مون يتبادل رسائل مع الرئيس الإسرائيلي

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تبادل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتزوغ" رسائل أمس الأحد للاحتفال بالذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.ووفقا للمتحدثة باسم الرئاسة في سيول "بارك كيونغ مي"، قال مون في رسالته إنه مسرور بأن الدولتين قد شهدتا تقدما سريعا من خلال علاقاتهما في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة وتبادل الأفراد.وعلى وجه الخصوص، أشار مون إلى أن كوريا الجنوبية وإسرائيل وقعتا اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة على الرغم من جائحة كورونا، كما تبادلتا لقاحات كورونا، في ممارسة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم. وكان الجانبان قد تبادلا في العام الماضي 780 ألف جرعة لقاح بناء على اتفاقية في هذا الصدد.ومن جانبه قال الرئيس الإسرائيلي في رسالته إن البلدين ديمقراطيتان مبدعتان وديناميكيتان ولديهما تاريخ طويل، وأشار إلى النجاح المتشابه لكلا البلدين حيث حققتا معجزات اقتصادية من خلال تصميم واجتهاد شعبيهما. وأعرب عن أمله فى أن يعمق الجانبان علاقات الصداقة والتعاون فيما بينهما.