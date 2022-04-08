إصابات كورونا في كوريا تقل عن 100 ألف لأول مرة منذ 7 أسابيع

Photo : YONHAP News

انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 100 ألف.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه تم الإبلاغ عن 90 ألفا و928 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 21 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد الإصابات اليومية الجديدة إلى أقل من 100 ألف إصابة منذ 48 يوما، أي منذ يوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 15 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 1099، بينما تم الإبلاغ عن 258 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 ألفا و679 حالة وفاة حتى الآن.وبلغ عدد المصابين الذي يتلقون علاجا في منازلهم مليونا و121 ألفا و480 شخصا.