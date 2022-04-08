3 % زيادة في صادرات كوريا في أول 10 أيام من أبريل

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ارتفعت قيمة الصادرات الكورية بنسبة 3% في أول 10 أيام من شهر أبريل الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 15 مليارا و336 مليون دولار في الأيام العشرة الأولى من شهر أبريل الجاري، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن متوسط الصادرات اليومية خلال الفترة المذكورة على أساس أيام العمل سجل زيادة بنسبة 17,7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأوضح التقرير أن قيمة صادرات أشباه الموصلات شهدت ارتفاعا بنسبة 14%، والمنتجات النفطية بنسبة 97%، فيما تراجعت قيمة صادرات السيارات بنسبة 13%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بأكثر من 10%.وزادت الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 2%، وإلى الاتحاد الأوربي بنسبة 2,7%، بينما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 3,4%، وإلى اليابان بنسبة 11,2%.وسجلت قيمة الواردات الكورية في أول 10 أيام من أبريل زيادة بنسبة 12,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 18 مليارا و854 مليون دولار.وبهذا يكون العجز التجاري الكوري قد وصل إلى 3 مليارات و519 مليون دولار، بزيادة مقدارها مليار و814 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.