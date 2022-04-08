كوريا الجنوبية تطور سلاح ردع ضد الصواريخ الكورية الشمالية طويلة المدى

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن ينتهي العمل في تطوير سلاح ردع ضد الصواريخ الكورية الشمالية طويلة المدى، وهو المعروف باسم نظام "القبة الحديدية"، حتى عام 2029، على أن يتم نشره في عام 2035.وقالت إدارة برنامج اقتناء الدفاع في تقرير لها أمس الأحد إن وكالة التطوير الدفاعي ستقوم باستكشاف لنظام اعتراض المقذوفات طويلة المدى بدءا من هذا العام وحتى عام 2024.وأضافت أنه سينتهي العمل في تطوير نظام القبة الحديدية الخاص بردع الصواريخ الكورية الشمالية طويلة المدى حتى عام 2029، على أن يتم نشره حتى عام 2035.ويستهدف نظام القبة الحديدية الدفاع عن المنشآت الأمنية والعسكرية الرئيسية من تهديدات الجيش الكوري الشمالي بالمدفعيات طويلة المدى، وذلك من خلال بناء شبكة دفاع جوي على شكل قبة.وكان الجيش الكوري الجنوبي قد قال إنه تم إجراء اختبار لنظام اعتراض المدفعيات طويلة المدى بشكل ناجح في شهر فبراير الماضي.وقد تعهد الرئيس المنتخب "يون صوك يول" خلال حملاته الانتخابية بأن يتم نشر نظام القبة الحديدية بشكل مبكر حتى عام 2026.