رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية يلتقى برئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو

Photo : YONHAP News

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية الجنرال "وان إين تشول" اليوم الاثنين في سيول مع رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو الأدميرال "روب باور"، حيث بحث معه القضايا المتعلقة بالأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، والتطورات في أوكرانيا، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية وحلف الناتو.وتقاسم الجانبان الآراء على أن البرامج النووية والصاروخية الكورية الشمالية تشكل تهديدا خطيرا ليس فقط لشبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا للأمن الإقليمي والسلام العالمي.وأكد الجنرال "وان" أن كوريا الجنوبية تشارك في الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سريع لأزمة أوكرانيا والحفاظ على السلام العالمي. كما أعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها الناتو لتنمية العلاقات مع كوريا الجنوبية، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأمن الدولي.ومن جانبه، أعرب الأدميرال "روب باور" عن شكره على دعم كوريا الجنوبية في حل أزمة أوكرانيا، ودعا إلى تعزيز التبادل العسكري بين كوريا وحلف الناتو.