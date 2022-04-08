50.4 % من المواطنين الكوريين يتوقعون أداء جيدا للرئيس المنتخب خلال فترة رئاسته

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توقع أكثر من 50% من المواطنين الكوريين أن يؤدي الرئيس المنتخب "يون صوك يول" أداء جيدا خلال السنوات الخمس القادمة.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من الرابع وحتى الثامن من أبريل الجاري على 2518 من المواطنين البالغين، توقع 50.4% من المشاركين في الاستطلاع أداء جيدا للرئيس المنتخب"يون" خلال فترة رئاسته التي ستمتد 5 سنوات، وذلك بزيادة قدرها 1.6% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما أعرب 45.3% من المشاركين عن توقعات متشائمة حول أداء "يون"، بانخفاض نسبته 2.3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد حزب قوة الشعب بلغت 40.4%، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي 39.9%، بانخفاض نسبته 1.3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، وتلاهما حزب الشعب بـ6.3%، وحزب العدالة بـ3.7%.وبلغت معدلات تأييد الرئيس "مون جيه إين" 43.2%، بانخفاض قدره 1.6% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات المعارضة 53.2%، بزيادة نسبتها 1.2%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.