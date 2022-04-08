شعار مراسم تنصيب الرئيس الكوري الجديد: كوريا مرة أخرى أمة الشعب الجديدة

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تقرر أن يكون الشعار الرسمي لمراسم حفل تنصيب الرئيس الكوري الجديد "يون صوك يول" التي ستقام يوم العاشر من شهر مايو القادم، "كوريا مرة أخرى أمة الشعب الجديدة".وقال "بارك جو سون" رئيس اللجنة التحضيرية لمراسم حفل تنصيب الرئيس الجديد إن هذا الشعار يعكس إرادة الرئيس المنتخب "يون" لخدمة الشعب بكل تواضع، والتواصل معه بصدق.وشدد "بارك" على أن بطل مراسم حفل تنصيب الرئيس الجديد سيكون هو الشعب، مؤكدا على أن تلقى طلبات المشاركة العامة في حفل التنصيب سيكون مفتوحا أمام جميع أفراد الشعب حتى يوم الرابع عشر من أبريل.ومن المقرر أن يتم تنظيم مراسم قرع الجرس في جناح "بو شين غاك" في وسط سيول منتصف ليلة العاشر من مايو، وأن يقوم الرئيس المنتخب "يون" صباح ذلك اليوم بزيارة للمقبرة الوطنية قبل أن يحضر مراسم حفل تنصيبه التي ستقام في مبنى البرلمان.