كوريا الجنوبية ترفض طلب أوكرانيا لتزويدها بأسلحة للدفاع الجوي

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صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية "بو سُنغ تشان" اليوم الاثنين بأن وزير الدفاع الأوكراني "أوليكسي ريزنيكوف" قد طلب من الحكومة الكورية تزويد بلاده بأسلحة للدفاع الجوي.وأضاف المتحدث أن وزير الدفاع الكوري "صوه أوك" أكد موقف الحكومة الكورية الداعي إلى عدم تقديم أي أسلحة فتاكة لدولة ثالثة.وكان الوزير الأوكراني "ريزنيكوف" قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الكوري "صوه أوك" يوم الجمعة الماضي، أعرب فيها عن شكر الحكومة الأوكرانية على الدعم الإنساني الكوري، وقدم للوزير الكوري "صوه" شرحا عن الأوضاع في أوكرانيا.ومن جانبه، أدان الوزير "صوه" الغزو الروسي لأوكرانيا، وأعرب عن قلق الحكومة الكورية بشأن قيام الجيش الروسي بارتكاب مذابح ضد المواطنين الأوكرانيين.وكانت وزارة الدفاع الكورية قد قدمت لأوكرانيا أكثر من 20 نوعا من المساعدات الإنسانية والعسكرية غير القتالية، مثل الإمدادات الطبية والخوذات المضادة للرصاص.