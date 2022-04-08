لاس فيغاس مزينة بعروض بي تي إس

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أقامت فرقة بي تي إس الكورية عروضا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، التي تعد أكبر المدن الترفيهية عالميا، أول من أمس السبت 9 من أبريل، وقد بدا وكأن المدينة كلها قد أدمنت عروض بي تي إس، حيث غمرتها أغاني الفرقة الشبابية الكورية، وتدفق الناس إلى مختلف المطاعم التي تباع فيها الأطعمة الكورية التي يحبها أعضاء بي تي اس في أرجاء لاس فيغاس.وكانت العروض التي أقامتها الفرقة في لاس فيغاس من بين أفضل عروضها الموسيقية، حيث تمتع بها معجبوها من مختلف أنحاء العالم، وهزت المسرح صرخات مدويّة وهتافات حارة منذ بداية عروض الفرقة.وقد أعرب أعضاء الفرقة عن أسفهم لفشلهم في الحصول على أي جائزة في حفل توزيع جوائز غرامي، وذلك في مؤتمر صحفي عقدوه قبيل بدء العروض.وقال العضو جيمين إنه كان يرغب بشدة في الحصول على جائزة نظرا لأنها ستكون بمثابة تقدير رائع للمعجبين، بينما قال العضو بوي إن أعضاء الفرقة تقبلوا ذلك، لكنه لا يستطيع منع نفسه من البكاء.وقد تم بيع كل مقاعد العروض الأربعة للفرقة في لاس فيغاس في وقت مبكر، ويقدر عدد زوار العرض الأول بحوالي 50 ألف شخص، ومن ثم سيتجاوز إجمالي عدد زوار العروض كلها 200 ألف، وهو ما يعد رقما مهما باعتبار أن لاس فيغاس مدينة سياحية.ومن ناحية أخرى، شهدت ​نافورة بيلاجيو، التي تعد إحدى أكبر ثلاث نافورات للعروض في العالم، رقصا من قبل السائحين على أنغام أغاني بي تي إس، وتم تلوين المدينة بأكملها باللون البنفسجي، وهو رمز فرقة بي تي إس، وتم تغيير اسم المدينة إلى "بوراهيغاس".وفي مطعم أحد الفنادق الفاخرة، تم إعداد قائمة من الطعام الكوري الذي يتمتع به أعضاء الفرقة.وسوف يُعقد العرضان المتبقيان لفرقة بي تي إس هناك يومي 15 و16 إبريل الجاري.ويتركز الاهتمام على ما إذا كانت ثقافة الحفلات الموسيقية الجديدة ستبدأ، مع زيادة الفوائد الاقتصادية الضخمة للمنظمين والمدن المضيفة، وتوفير تجارب لا تُنسى للجماهير.