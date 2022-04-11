الرئيس الأوكراني يدعو سيول إلى تقديم مساعدات عسكرية في كلمته الافتراضية أمام البرلمان الكوري

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دعا الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" كوريا الجنوبية إلى تقديم مساعدات عسكرية للدفاع عن بلاده ضد الغزو الروسي.وجاء ذلك الطلب خلال كلمة افتراضية عبر الفيديو ألقاها "زيلينسكي" أمام البرلمان الكوري اليوم الاثنين.وشكر الرئيس الأوكراني سيول على دعمها الذي قدمته منذ بدء العدوان الروسي، لكنه قال إن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من المساعدة للنجاة والانتصار في الحرب ضد روسيا.وقال "زيلينسكي" إن كوريا الجنوبية لديها معدات عسكرية متنوعة يمكنها صد السفن والصواريخ الروسية وإنقاذ أرواح المواطنين، مشيرا بوجه خاص إلى التقنيات العسكرية، كالطائرات والدبابات.وجاءت دعوة "زيلينسكي" بعد الأنباء عن رفض وزير دفاع سيول "سوه ووك" طلبا سابقا للحصول على أسلحة خلال محادثات وزارية مع نظيره الأوكراني "أوليكسي ريزنيكوف" يوم الجمعة الماضي. ومن المعروف أن "سوه" كرر موقف سيول بأنه لا يمكنها تقديم أسلحة مميتة إلى كييف، لكنها ستنظر في تقديم إمدادات عسكرية غير مميتة.وفي أوائل الشهر الماضي، أرسلت كييف مناشدة رسمية إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك سيول، لتقديم المساعدات العسكرية والإنسانية. وتألفت القائمة المطلوبة من أسلحة مميتة مثل البنادق والصواريخ المضادة للدبابات. وقد زودت كوريا الجنوبية أوكرانيا بإمدادات عسكريةغير مميتة بقيمة مليار وون، مثل الخوذات الواقية من الرصاص والبطانيات وكذلك الإمدادات الطبية.وشكر "زيلينسكي" البرلمان الكوري لإتاحة الفرصة للتحدث إلى الكوريين الجنوبيين، وطلب من كوريا الجنوبية المساعدة في الدفاع عن حق أوكرانيا في الحياة بسلام، مشيرًا إلى دعم المجتمع الدولي لكوريا الجنوبية في التغلب على الحرب الكورية.