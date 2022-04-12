رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية يبحث التعاون العسكري مع الناتو

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التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنرال "وان إين تشول" مع مسؤول كبير في منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أمس الاثنين، حيث ناقش معه التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والحلف.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة في سيول، اتفق "وان" مع رئيس اللجنة العسكرية في الناتو الأدميرال "روب باور" خلال اجتماع في سيول على أن تطوير كوريا الشمالية لأسلحة نووية وصواريخ يشكل تهديدا خطيرا ليس فقط لشبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا للسلام الإقليمي والعالمي.وفيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، قال "وان" إن كوريا الجنوبية، كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، تنضم إلى الجهود الدولية لحل الأزمة بسرعة والحفاظ على السلام العالمي. وقدم رئيس هيئة الأركان المشتركة الشكر للناتو على جهوده لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية، ودعا إلى تعزيز التعاون الثنائي كشركاء أمنيين عالميين، فضلا عن استمرار تعاون الناتو ودعم السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.ومن جانبه قدم "باور" الشكر لكوريا الجنوبية على مساعدتها الاستباقية فيما يتعلق بأوكرانيا، ودعا إلى تعزيز التعاون بينها وبين الناتو.