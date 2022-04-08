46 دولة تعارض استضافة روسيا لدورة اليونسكو للتراث العالمي

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دعت عشرات الدول إلى تغيير مكان انعقاد الدورة القادمة للجنة التراث العالمي لليونسكو في روسيا، مشيرة إلى أن موسكو تدمر الأصول الثقافية في أوكرانيا خلال غزوها المستمر هناك.ووفقا للمجتمع الثقافي أمس الاثنين، أرسلت مجموعة من 46 دولة أطراف في اتفاقية التراث العالمي لليونسكو، بما في ذلك أوكرانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، رسالة مؤخرا إلى 21 دولة عضوا في لجنة التراث العالمي لليونسكو، قالت فيها إنه من "المستحيل "عقد الدورة الخامسة والأربعين للجنة في مدينة "قازان" الروسية، أو في ظل رئاسة روسيا.وفي إشارة إلى الخسائر والأضرار العديدة التي لحقت بالمباني والمواقع التاريخية نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، تعهدت الدول بعدم حضور جلسة يونيو إذا تولت روسيا رئاسة اللجنة. ومع ذلك، أعربت تلك الدول أيضا عن رغبتها في عدم تأجيل الاجتماع القادم، الذي سيحتفل بالذكرى الخمسين على إبرام اتفاقية التراث العالمي.من جانبها أعلنت لجنة اليونسكو أن الجلسة ستُعقد في مدينة قازان الروسية في الفترة من 19 يونيو إلى 30 يونيو، لكنها طرحت أيضا إشعارا بإمكانية تغيير المكان إذا عقدت الدول الأعضاء اجتماعا ذا صلة أو صوتت لهذا الغرض.