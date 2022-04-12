بايدن يعرب عن نيته زيارة اليابان في أواخر مايو

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ألمح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى أنه سيزور اليابان الشهر القادم لحضور اجتماع لقادة الدول الأعضاء في المجموعة الأمنية لرباعية التي تقودها الولايات المتحدة، "كواد".وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أن بايدن أخبر رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" خلال محادثات قمة عبر الفيديو أمس الاثنين، بأنه يتطلع إلى رؤيته في اليابان لعقد الاجتماع الرباعي يوم 24 مايو.وتضم المجموعة الرباعية كلا من الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا.وفي محادثات افتراضية في مارس الماضي، اتفق قادة أعضاء المجموعة الرباعية على عقد اجتماع شخصي في اليابان هذا الربيع، ولكن لم يتم الإعلان عن الموعد المحدد.وهناك تكهنات بأنه إذا قام بايدن بزيارة اليابان يوم 24 مايو كما ذكر، فقد يزور كوريا الجنوبية أيضا ويعقد قمة مع الرئيس الجديد "يون صوك يول" الذي سيتم تنصيبه يوم 10 مايو.وسوف تكون تلك أول قمة بين رئيس كوري جنوبي جديد ورئيس للولايات المتحدة بعد توليه منصبه.