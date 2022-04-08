يون يزور الرئيسة السابقة بارك في ديغو اليوم

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سيزور الرئيس المنتخب "يون صوك يول" الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" في مقر إقامتها في مدينة ديغو، اليوم الثلاثاء.وقد بدأ يون جولة على مستوى البلاد أمس الاثنين، استهلها برحلة إلى مدينة ديغو الجنوبية الشرقية ومقاطعة شمال كيونغ سانغ.وسوف يزور الرئيس المنتخب منزل بارك الجديد في منطقة "دال صونغ" في مسقط رأسها في ديغو، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.وكانت بارك قد انتقلت مؤخرا إلى المنزل الجديد بعد إطلاق سراحها من السجن بموجب عفو رئاسي.ومن المتوقع أن يدعو يون بارك لحضور حفل تنصيبه المقرر له يوم العاشر من مايو.وفيما يتعلق بالجولة الوطنية، قال يون إنه يقوم بهذه الزيارة للوفاء بالوعد الذي قطعه خلال حملاته الانتخابية بأنه سيزور تلك المنطقة مرة أخرى بعد فوزه بالرئاسة.