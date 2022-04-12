التعرف على جثة أحد المفقودين الكوريين في حادث الغرق قبالة تايوان

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تم التأكد من أن الجثة الرابعة التي تم العثور عليها خلال عمليات البحث في المياه التايوانيةهي جثة أحد الكوريين الجنوبيين الستة الذين فقدوا هناك الأسبوع الماضي.وبحسب وزارة الخارجية في سيول، تم انتشال الجثة في المياه قبالة مدينة "زي يو" بمحافظة "بينغ هو" في تايوان، في حوالي الساعة 4 من مساء أمس الاثنين.وقالت الوزارة إنه تم التأكد من أن الجثة هي لأحد أفراد طاقم سفينة السحب "كيوتو 1" التي غرقت هناك وفُقدت يوم الخميس الماضي، وكان جميع أفراد طاقمه الستة مواطنين كوريين.وقد عُثر على جثتين يوم الجمعة وتم التأكد من أنهما من بين البحارة المفقودين، ثم عُثر على جثة ثالثة يوم السبت.وقالت الوزارة إنه سيتم نقل كل الجثث الأربعة إلى كوريا، بينما سيواصل فرق البحث الكورية والتايوانية عمليات البحث عن باقي أفراد الطاقم.