وفد الرئيس الكوري المنتخب يعود من الولايات المتحدة

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عاد إلى كوريا الوفد الذي أرسله الرئيس المنتخب "يون صوك يول" بعد اختتام زيارة استمرت أسبوعا للولايات المتحدة.ولدى وصوله إلى مطار إنتشون الدولي يوم أمس الاثنين، قال رئيس الوفد النائب البرلماني "بارك جين" للصحفيين إنه سيقدم تقريرا تفصيليا إلى يون حول نتائج الزيارة.وأكد بارك على أنه سوف يبذل قصارى جهده لضمان قدرة الحكومة الجديدة على رفع مستوى التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية الشاملة، مع إعطاء لأولوية للمصالح الوطنية وسلامة الشعب. وأضاف بارك أن سيول وواشنطن اتفقتا على تعزيز الردع والتنسيق المحكم ردا على أي استفزازات إضافية من قبل كوريا الشمالية.وقال إن الولايات المتحدة أعادت التأكيد على التزامها الراسخ بالدفاع عن كوريا الجنوبية وتقديم الردع الموسع.كما كشف بارك أيضا عن أن الجانبين اتفقا على ضرورة عقد قمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في أسرع وقت.