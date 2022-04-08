الحكومة الكورية تدرس رفع بعض القيود المتعلقة بجائحة كورونا

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بدأت الحكومة الكورية الجنوبية في تعديل مستوى التباعد الاجتماعي، بما في ذلك بحث خطة لرفع الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح بمشاركتهم في التجمعات الخاصة، وكذلك رفع القيود المفروضة على أوقات الدوام في المطاعم وغيرها من المنشآت العامة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "سون يونغ ليه" مدير مركز التعامل مع حالات الطوارئ التابع لوزارة الصحة والرفاهية.يشار إلى أن الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح بمشاركتهم في التجمعات الخاصة يبلغ حاليا 10، كما يتم التقيد بأوقات الدوام في المطاعم والمقاهي وغيرها من مرافق الجمهور حتى الساعة الثانية عشرة ليلا.واشار "سون" إلى ضرورة انتقال النظام الطبي إلى حالته الطبيعية من أجل استعادة الحياة اليومية في البلاد في ظل التعايش مع المتحور "أوميكرون"، موضحا أن النظام الطبي الطبيعي عبارة عن نظام يتعامل مع المتحور باعتباره مرضا من الأمراض الوبائية العادية مثل الإنفلونزا الموسمية.كما أشار إلى أن الحكومة تضع حاليا حزمة من سبل التعامل في مرحلة مع ما بعد المتحور، بما في ذلك تعديل مستوى جائحة كورونا ضمن الأمراض الوبائية.وتوقع سون أن يعود المواطنون الكوريون إلى معيشتهم الطبيعية في شهر يونيو أو يوليو، بما في ذلك تحول النظام الطبي المحلي وإلغاء الإلزام بارتداء الكمامات.