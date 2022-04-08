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السياسية

رئيس الوزراء الكوري يجتمع برئيس البرلمان السويدي

Write: 2022-04-12 13:01:17Update: 2022-04-12 16:06:07

رئيس الوزراء الكوري يجتمع برئيس البرلمان السويدي

Photo : YONHAP News

التقى رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" أمس برئيس البرلمان السويدي "أندرياس نورلين" الذي يزور سيول حاليا تلبية لدعوة من البرلمان الكوري، حيث ناقش معه سبل تعزيز التعاون الفعلية بين البلدين.
وقال كيم خلال اللقاء إن الشعب الكوري لن ينسى مساهمة السويد في إعادة الإعمار، بما في ذلك إرسال فريق طبي، في أثناء وبعد الحرب الأهلية الكورية، وإنشاء مستشفى وطني، متمنيا تحقيق المزيد من تعميق الصداقة القديمة بين البلدين.
كما طلب من رئيس البرلمان السويدي التعاون في دعم الجهود الكورية للحصول على حق استضافة إكسبو بوسان الدولي لعام 2030.
ردا على ذلك قال نورلين إنه يعتقد أن مدينة بوسان الكورية تمثل مكانا ممتازا لاستضافة الإكسبو، وأكد أنه سينقل رأيه هذا إلى البرلمان والحكومة في بلاده.
كما تبادل الجانبان الآراء حول الأزمة الأوكرانية، وأعربا عن القلق من تزايد الأضرار المدنية نتيجة لطول أمد الحرب واتفقا على ضرورة حل هذه الأزمة بوتيرة سريعة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الكوري أن كيم اشاد بمساهمة السويد الفعالة والمستمرة في إرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية، بينما أكد رئيس البرلمان السويدي من جديد على تأييد بلاده لجهود الحكومة الكورية الجنوبية من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإرساء السلام فيها.
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