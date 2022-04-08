انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا

Photo : YONHAP News

بدأ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا في الانخفاض بشكل واضح.وعلى الرغم من أن كوريا تشهد حاليا مناقشات مكثفة بشأن استعادة الحياة الطبيعية، إلا أن اكتشاف المتحور"إكس إل" لدى بعض المصابين في البلاد دفع بالسلطات الصحية إلى إجراء تحقيقات والتزام الحذر.وقد تم التأكد من إصابة مواطن كوري بالمتحور إكس إل لأول مرة في البلاد يوم 23 من شهر مارس الماضي، على الرغم من أنه تلقى ثلاث جرعات من التطعيم.تجدر الإشارة إلى أن المتحور "إكس إل" مكون من إعادة تركيب جينات المتحورين "بي إيه 1" و"بي إيه 2"، وقد اكتشف في المملكة المتحدة في شهر فبراير الماضي لأول مرة في العالم، وتم التأكد من إصابة 66 شخصا به في بريطانيا وحدها.وتوقعت السلطات الصحية الكورية ألا تختلف مواصفات المتحور إكس إل بشكل كبير عن المتحور أوميكرون، وأكدت على أنها تراقب الوضع عن كثب.من ناحية أخرى، استمر عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا في الانخفاض، حيث بلغ حوالي 210 آلاف و700 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو ما يقل بحوالي 55 ألفا مقارنة بما كان عليه في نفس اليوم من الأسبوع الماضي.وبلغ عدد الوفيات 171 حالة وفاة، لينخفض العدد إلى مستوى 100 لأول مرة منذ 27 يوما، أي منذ يوم 16 مارس.