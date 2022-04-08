انعدام الخلاف حول إعفاء فرقة بي تي إس من الخدمة العسكرية الإلزامية

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توقع النائب "صونغ إيل جونغ" عضو اللجنة البرلمانية للدفاع الوطني أن تتم الموافقة البرلمانية السريعة على "القانون الخاص لإعفاء فرقة بي تي إس من الخدمة العسكرية الإلزامية"، مشيرا إلى أن المعيار في هذا الصدد هو مستوى المساهمة الوطنية.وأوضح النائب صونغ في لقاء صحفي أجراه اليوم أن القانون لا يمثل توجهات حزب معين، بل يتعلق بالتكافؤ والمصلحة الوطنية، ولهذا فإنه لا يعتقد أنه يوجد أي خلاف حول هذا الموضوع بين المعسكرين الحاكم والمعارض.وأشار إلى أن هناك 42 مسابقة دولية تسمح للفنانين واللاعبين الكوريين الفائزين فيها بالإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، ومن المؤكد أن الفوز في فعاليات عالمية مثل جوائز غرامي أو بيلبورد أو غيرها يدخل في هذا النطاق.وقال إن الفوز بميدالية ذهبية في الأولمبياد يُحدث حوالي 259 مليار وون من التأثيرات الاقتصادية، بينما يحدث الفوز في قائمة بيلبورد حوالي تريليون و700 مليار وون.