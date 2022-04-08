توقعات بتحقيق كوريا نموا يبلغ 3% هذا العام

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توقعت منظمة أبحاث الاقتصاد الكلي التابعة لتجمع آسيان زائد 3، الذي يشمل دول جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية والصين واليابان، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكوري هذا العام 3%.وقالت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية إن المنظمة الدولية توقعت أن تحقق كوريا هذا المستوى من النمو لهذا العام اعتمادا على زيادة الاستهلاك المحلي، بينما توقعت أن تبلغ نسبة ارتفاع الأسعار في كوريا 2,9% هذا العام. كما توقعت أن يبلغ النمو الكوري في العام القادم 2,6%.ومن ناحية أخرى، توقعت المنظمة أن يبلغ معدل نمو تجمع آسيان زائد ثلاثة 4,7% هذا العام بانخفاض 1,2% مقارنة مع العام الماضي، نتيجة لانتشار المتحور "أوميكرون" وارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الروسية في أوكرانيا.كما توقعت أن تشهد كوريا الجنوبية والصين وسنغافوره بعض الركود هذا العام بعد أن كانت قد سجلت انتعاشا اقتصاديا قويا العام الماضي بسبب ازدهار الصادرات وغيرها من العوامل، بينما ستشهد معظم دول آسيان التي ظلت تعاني من الركود بسبب تداعيات المتحور "دلتا"، نموا سريعا نتيجة لإعادة فتح اقتصاداتها بالتوازي مع زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا لديها.وفيما يتعلق بمعدلات ارتفاع الأسعار في دول التجمع، توقعت المنظمة أن تبلغ 3,5% هذا العام نتيجة لمشاكل سلسلة التوريد، بما في ذلك المواد الخام والطاقة والمواد الغذائية.وأضافت المنظمة أن طول أمد الحرب الروسية في أوكرانيا يعتبر أهم المخاطر الاقتصادية لدى دول هذا التجمع، موضحة أنه سيسفر عن ارتفاع في أسعار المواد الخام والمواد الغذائية، وهو ما سيكون عنصرا معرقلا النمو نظرا لأن معظم الدول في المنطقة تعتبر من الدول المستوردة للطاقة.وبالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، والاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية، وسياسة التقشف النقدي الأمريكية، وتراكم المخاطر المالية، تمثل جميعا عوامل خطر أيضا.