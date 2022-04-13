وزير المالية الكوري يلمح إلى تغييرات متوقعة في النمو الاقتصادي لهذا العام

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قال نائب رئيس الوزراء الكوري للشؤون الاقتصادية ووزير المالية وتالاستراتيجية "هونغ نام كي" إنه يتوقع أن تخفض الحكومة الجديدة توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام مع رفع توقعات التضخم.وفي تصريحات أدلى بها أمس للمراسلين الأجانب في سيول، قال هونغ إنه يتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعات النمو المنخفضة للعديد من البلدان المتقدمة والنامية، بما في ذلك كوريا الجنوبية، في تقريره المقرر إصداره الأسبوع القادم.وأوضح أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن التضخم سوف ترتفع بشكل كبير عن التوقعات الحالية. وأضاف أن التوقعات القادمة لكوريا الجنوبية، والتي تعكس تعديلات صندوق النقد الدولي، من المرجح أن تصدر في منتصف يونيو في ظل الحكومة القادمة حيث سيتم الإعلان عن السياسات والتوجهات الاقتصادية للنصف الثاني من العام.وفي وقت سابق، توقعت الحكومة الكورية أن ينمو الاقتصاد المحلي بمعدل 3,1% هذا العام، وأن تبلغ نسبة التضخم 2,2%.ويستعد صانعو السياسات في كوريا لإجراء مراجعات على هذه التوقعات نظرا لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، والضغوط التضخمية المتزايدة في أجزاء مختلفة من العالم.