الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

كوريا تقول إنها لا تدرس حاليا تزويد أوكرانيا بأسلحة

Write: 2022-04-13 11:27:06Update: 2022-04-13 12:11:44

كوريا تقول إنها لا تدرس حاليا تزويد أوكرانيا بأسلحة

Photo : YONHAP News

أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن سيول تشارك بنشاط في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سلمي لأزمة أوكرانيا، وشددت على أنها لا تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بأسلحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "تشيه يونغ سام" في موجز صحفي اليوم الأربعاء إن الحكومة الكورية قد قدمت لأوكرانيا حوالي 10 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إمدادات طبية طارئة، وأنها كشفت عن خطة لتقديم ما قيمته 30 مليون دولار إضافية من المساعدات الإنسانية لأوكرنيا.
جاء ذلك في أعقاب دعوة الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" لكوريا الجنوبية في كلمة عبر الفيديو ألقاها أمام البرلمان الكوري يوم الاثنين الماضي، إلى تقديم مساعدات عسكرية للدفاع عن بلاده ضد الغزو الروسي.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن الحكومة لا تدرس حاليا تزويد أوكرانيا بأسلحة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;