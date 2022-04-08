كوريا تقول إنها لا تدرس حاليا تزويد أوكرانيا بأسلحة

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أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن سيول تشارك بنشاط في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سلمي لأزمة أوكرانيا، وشددت على أنها لا تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بأسلحة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "تشيه يونغ سام" في موجز صحفي اليوم الأربعاء إن الحكومة الكورية قد قدمت لأوكرانيا حوالي 10 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إمدادات طبية طارئة، وأنها كشفت عن خطة لتقديم ما قيمته 30 مليون دولار إضافية من المساعدات الإنسانية لأوكرنيا.جاء ذلك في أعقاب دعوة الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" لكوريا الجنوبية في كلمة عبر الفيديو ألقاها أمام البرلمان الكوري يوم الاثنين الماضي، إلى تقديم مساعدات عسكرية للدفاع عن بلاده ضد الغزو الروسي.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن الحكومة لا تدرس حاليا تزويد أوكرانيا بأسلحة.