إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تقل مرة أخرى عن 200 ألف

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى ما دون 200 ألف حالة مرة أخرى، وذلك للمرة الأولى منذ 7 أسابيع.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم الإبلاغ عن 195 ألفا و419 حالة إصابة جديدة طوال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض مقداره حوالي 90 ألف حالة مقارنة بالأسبوع الماضي.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 37 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وكان متوسط عدد حالات الإصابة الجديدة لأيام الثلاثاء يتراوح بين 200 ألف و500 ألف خلال 6 أسابيع متتالية منذ يوم الثاني من شهر مارس الماضي.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة 1014 شخصا، بزيادة مقدارها 9 خلال الـ24 ساعة الماضية.أما عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا فقد سجل زيادة بمقدار 184 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 20 ألفا و34 حالة وفاة حتى الآن.ويبلغ عدد المصابين بالفيروس الذي يتلقون علاجا في منازلهم 985 ألفا و470 شخصا.