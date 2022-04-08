سيارة واحدة لكل شخصين في كوريا الجنوبية

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تجاوز إجمالي عدد السيارات المسجلة في كوريا الجنوبية 25 مليون سيارة، وهو ما يعني أن واحدا من بين كل اثنين من المواطنين الكوريين في المتوسط يمتلك سيارة.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الأربعاء إن إجمالي عدد السيارات المسجلة في كوريا الجنوبية بلغ 25 مليونا و70 ألفا حتى نهاية شهر مارس الماضي، بزيادة مقدارها 159 ألفا مقارنة بنهاية العام الماضي.وأضافت الوزارة أن عدد السيارات المسجلة في الربع الأول من هذا العام بلغ 392 ألفا، بانخفاض نسبته 3.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.وأرجعت الوزارة السبب في هذا الانخفاض إلى النقص في إمدادات أشباه الموصلات.وبلغ إجمالي عدد السيارات المسجلة الصديقة للبيئة، بما في ذلك الكهربائية والهيدروجينية والهجينة، مليونا 248 ألفا في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 7.7% مقارنة بنهاية العام الماضي.وبهذا بلغت حصة السيارات الصديقة للبيئة من إجمالي عدد السيارات المسجلة في كوريا 5%.ومن بين السيارات المسجلة الصديقة للبيئة، كانت هناك 258 ألف سيارة كهربائية، بزيادة نسبتها 11.6% مقارنة بنهاية العام الماضي.