يون يعلن عن عشرة مناصب وزارية إضافية اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

من المنتظر أن يعلن الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" عن عشرة مرشحين لمناصب وزارية بعد ظهر اليوم الأربعاء.وصرح أحد مساعدي يون لوكالة يونهاب للأنباء بأنه سيتم الإعلان عن ترشيحات المناصب الوزارية العشرة المتبقية على الأرجح في وقت لاحق من اليوم، مع احتمال تبقي منصبين قيد التداول.وكان يون قد أعلن عن ثمانية مرشحين وزاريين يوم الأحد، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "تشو كيونغ هو"، والمرشح لمنصب وزير الصناعة "لي تشانغ يانغ"، والمرشح لوزارة الأراضي "وان هي ريونغ".وبذلك، فإن عشرة مقاعد في مجلس الوزراء، البالغ عددها الثمانية عشر، ما زالت شاغرة، بما في ذلك وزارات التعليم، والخارجية، والتوحيد، والعدل، والبيئة، والعمل.ومن المقرر أيضا أن يعلن الرئيس المنتخب عن اختياراته لكبار المسؤولين والمساعدين اليوم. وقد ورد أن "كيم ديه كي"، الذي كان قد شغل منصب المساعد الرئاسي للشؤون السياسية في إدارة الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك"، قد تم اختياره ليكون أول كبير للمساعدين في إدارة يون.