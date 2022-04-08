كوريا تضيف 831 ألف وظيفة في مارس

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سجلت كوريا الجنوبية الشهر الماضي أكبر نمو منذ 20 عاما في عدد الوظائف الجديدة في أشهر مارس، من خلال إضافة أكثر من 800 ألف وظيفة.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاء الكورية اليوم الأربعاء إن عدد العاملين في مارس ارتفع بمقدار 831 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ليبلغ إجمالي عدد الذين لديهم وظائف في البلاد 27,8 مليون شخص.ويمثل هذا أكبر زيادة على أساس سنوي لشهر مارس منذ عام 2002، عندما تمت إضافة 864 ألف وظيفة. وبينما استمر النمو في عدد الوظائف في كوريا للشهر الثالث عشر على التوالي، تباطأت وتيرة النمو مقارنة بالشهرين السابقين اللذين شهد كل منهما إضافة أكثر من مليون وظيفة.وكان الانخفاض في عدد الوظائف في مارس واضحا في صناعات الإسكان والخدمات الغذائية وصناعات الجملة والتجزئة وسط جائحة كورونا التي طال أمدها. وارتفع معدل التوظيف لمن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر بمقدار 1,6 نقطة مئوية على أساس سنوي، ليصل إلى 61,4% في الشهر الماضي.وانخفض معدل البطالة بمقدار 1,3% على أساس سنوي، ليصل إلى 3%، مع انخفاض إجمالي عدد العاطلين عن العمل بمقدار 342 ألفا، ليصل إلى 873 ألفا.