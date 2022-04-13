تطعيم الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بالجرعة الرابعة من لقاحات كورونا

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سيكون جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما في كوريا الجنوبية مؤهلين للحصول على جرعة معززة إضافية ضد فيروس كورونا.وتم الإعلان عن ذلك في اجتماع عقد برئاسة وزير الصحة "كوان دوك تشول" للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة اليوم الأربعاء، حيث قال الوزير "كوان" إن الجولة الرابعة من التطعيمات سوف تتوسع لتشمل جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.وأوضح أن هذه الخطة تم وضعها بعد التحقق من فعالية وسلامة الجرعة الرابعة من قبل خبراء ومسؤولين محليين، وبعد مراقبة برامج مماثلة في الخارج، بما في ذلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.وسوف يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق من اليوم.وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد بدأت في التطعيم بجرعة رابعة من اللقاحات في فبراير، ولكن فقط للمرضى والعاملين في مستشفيات التمريض والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.