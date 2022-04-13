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الدولية

تقرير أمريكي يلقي الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

Write: 2022-04-13 12:08:50

تقرير أمريكي يلقي الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

سلطت الولايات المتحدة الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في تقرير سنوي، قائلة إن العديد من الانتهاكات تمر دون عقاب مما يؤدي إلى تدهور الوضع. وفي تقرير حقوق الإنسان الصادر أمس الثلاثاء، وهو الثاني من نوعه في ظل إدارة جو بايدن، قدرت وزارة الخارجية الأمريكية أن كوريا الشمالية حافظت على "سيطرة فعالة" على المجتمع خلال العام الماضي بواسطة الأجهزة ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الضمان الاجتماعي. وأشارت إلى أن هناك تقارير موثوقة تفيد بأن النظام الكوري الشمالي ارتكب العديد من الانتهاكات، مستشهدة بالقتل غير القانوني والتعسفي من قبل الحكومة، وحالات الاختفاء القسري من قبل الدولة، والتعذيب والعقاب والمعاملة اللاإنسانية من قبل السلطات. وأشار التقرير أيضا إلى أن جميع مجالات الحريات الأساسية كانت عرضة للانتهاكات في كوريا الشمالية، والتي تتراوح من حرية التعبير والدين إلى حقوق التجمع وتكوين الجمعيات ووسائل الإعلام وأنشطة الجماعات المدنية. وأضاف التقرير أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات والفساد لا يزال مشكلة واسعة الانتشار في كوريا الشمالية. وعند الإعلان عن التقرير في مؤتمر صحفي، قالت "ليزا بيترسون" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، إن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومة كوريا الشمالية. وأكدت على أن الولايات المتحدة سوف تواصل رفع الوعي الدولي بانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، كما ستسعى إلى فرض عقوبات على المسؤولين عنها.
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