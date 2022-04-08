الاتحاد الأوربي يمنع الطيران الوطني الكوري الشمالي من التحليق في دوله

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قررت المفوضية الأوربية منع الطيران الوطني الكوري الشمالي من التحليق في دول الاتحاد الأوربي هذا العام، وذلك للعام الثاني عشر على التوالي.وقال راديو صوت أمريكا اليوم الأربعاء إن المفوضية الأوربية أصدرت مؤخرا قائمة حظر جديدة تضم شركات الطيران الممنوعة من التحليق والهبوط في دول الاتحاد الأوربي، بما في ذلك الطيران الوطني الكوري الشمالي.وبهذا لن يمكن لطائرات شركة الطيران الوطني الكوري الشمالي التحليق في دول الاتحاد الأوربي، باستثناء طانرتي ركاب من طراز "تي يو - 204" روسية الصنع.وتضم القائمة الأوربية 97 شركة طيران حول العالم.الجدير بالذكر أن المفوضية الأوربية كانت قد بدأت في نشر قائمة شركات النقل الجوي المحظورة من العمل في أوربا منذ عام 2006، ويتم تحديثها بمعدل مرتين سنويا بمساعدة وكالة سلامة الطيران الأوربية، ويصادق عليها البرلمان الأوربي.وقد تم تغيير اسم شركة "طيران كوريو" الكورية الشمالية إلى "الطيران الوطني" في اجتماع لمجلس الشعب الأعلى في بيونغ يانغ عقد في شهر سبتمبر من العام الماضي.