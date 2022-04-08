كوريا تخطط لتطوير الجيل السادس من تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية

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تخطط الحكومة الكورية لاستثمار أكثر من 200 مليار وون في تعزيز التقارب التكنولوجي للجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية، كما تخطط لتطوير الجيل السادس من تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية.وكشف نائب وزير المالية "لي أوك وان" عن هذه الخطة في أثناء زيارة قام بها اليوم الأربعاء لشركة "إينو وايرليس" المتخصصة في إنتاج أجهزة اختبار الجيل الخامس من شبكة الاتصالات اللاسلكية.وشدد "لي" على أهمية إنشاء نظام بيئي لصناعات البيانات والشبكات والذكاء الاصطناعي، وتقارب تلك الصناعات وانتشارها في الصناعات ذات الصلة.وقال إن الحكومة سوف تستثمر أكثر من 200 مليار وون في توسيع نطاق التقارب التكنولوجي للجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية، والذي يقتصر حاليا على تطوير السيارات ذاتية القيادة، ليشمل مجالات أخرى.وبموجب هذه الخطة، سيتم نشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية في المناطق الإقليمية صغيرة الحجم.كما تخطط الحكومة لتطوير تكنولوجيا رئيسية للجيل السادس من الاتصالات اللاسلكية باستثمار 191.6 مليار وون حتى عام 2025.