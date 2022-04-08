صحيفة يابانية تقول إن كوريا الشمالية قد تقوم بتجربة نووية

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قال تقرير نشرته صحيفة "نيهون كيزاي" اليابانية اليوم الأربعاء إنه تم رصد مواد يفترض أنها نفايات ناتجة عن أعمال حفر أنفاق الاختبارات النووية، وذلك في صور التقطها قمر اصطناعي تابع لشركة "بلانت لابس" الأمريكية لموقع الاختبار النووي في مقاطعة شمال هام كيونغ الكورية الشمالية.ونقلت الصحيفة عن الباحث "جيفري لويس" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية قوله إن تلك النفايات تدل على تحركات كوريا الشمالية لإعادة بناء النفق المؤدي إلى المنشآت النووية تحت الأرض استعدادا لإجراء تجربة نووية، مشيرا إلى احتمال استئناف بيونغ يانغ تجاربها النووية قريبا.وتوقعت الصحيفة اليابانية أن تستأنف كوريا الشمالية تطوير برامجها النووية التي تم تعليقها في منشأة يونغ بيون في مقطعة شمال بيونغ آن، مشيرة إلى أن المتوسط الشهري للإضاءة الليلية قد انخفض بشكل مؤقت منذ تعليق البرامج النووية في منشأة يونغ بيون في عام 2018، لكنه بدأ يزداد منذ عام 2020.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت في تقرير أصدرته في شهر أغسطس من العام الماضي على أن هناك مؤشرات تفيد بإعادة تشغيل منشأة يونغ بيون النووية منذ شهر يوليو.